Търновка бе сред евакуираните с правителствения самолет от Абу Даби

Пламена Драганова: „Благодарение на бърза и перфектна организация, успешно напуснахме ОАЕ, докато в небето отново хвърчаха дронове и ракети“

ТЪРНОВКАТА ПЛАМЕНА ДРАГАНОВА Е ЕДНА ОТ 85-ТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЕВАКУИРАНИ ОТ АБУ ДАБИ ЗАРАДИ ЕКСКАЛИРАЛАТА ВОЙНА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

Болярката отново е на родна земя след спешната намеса на страната и успешното извеждане на сънародниците ни с правителствения самолет. По думите на младата жена адекватната реакция от външното ни министерство създало в нея усещане, че наистина е гражданка на европейска държава в XXI век.

Пламена заминава за Абу Даби с приятеля си на почивка. Тръгнали с директен полет на 27 февруари с Wizz Air от София. Тогава нямало никакви индикации, че конфликтът ще ескалира.

„До последно следях новините, дори имаше планирани преговори между Иран и САЩ във Виена. Още миналия месец щяхме да пътуваме, но тогава си преместихме датата за февруари с идеята, че ще стане по-безопасно напред във времето. На отиване бяхме 240 души в самолета. Имаше много семейства с малки деца, това ме успокои, защото доста хора са тръгнали“, сподели тя.

На следващия ден на обяд след пристигането спокойствието на почивката е нарушено от първата атака.

„Бяхме навън, непосредствено до хотела, когато чухме силен гръм, а след това втори гръм! Видяхме в небето, че се оформят малки облачета. А това всъщност бяха дронове, обезвредени от системите за противовъздушна отбрана. Много бързо ескалира напрежението“, разказа Драганова.

Последвало отменяне на полети и суматоха, но тамошните власти направили всичко възможно, за да успокоят населението.

Пламена и приятелят й, още преди да тръгнат към ОАЕ, се били регистрирали в платформата на Министерството на външните работи „Пътувам за…“, в която се посочва къде отиваш и даваш телефон за връзка. След ракетните атаки двамата изпратихме имейл до кризисния център в България и помолихме за повече информация.

„Дадоха ни насоки – да пребиваваме около туристически обекти, защото те не са прицел на военни действия. В рамките следващите два дни ситуацията продължи да ескалира и имаше предупредителни сигнали по телефоните. Българските власти ни съобщиха, че организират евакуацията ни“, сподели търновката.

В 12:50 ч. в сряда от българската страна изпратили имейли с искане българите в Абу Даби, които желаят да бъдат изведени, да изпратят снимка на паспортите, а после ги добавили в затворена онлайн група за евакуационен полет до София.

„В същия ден в 14:30 ч. получихме информация, че самолетът от София ще дойде към нас и да си събираме багажа, да сме в готовност, а след излитане ще ни изпратят локация, където да се появим.

В 15:00 ч. ни изпратиха съобщение, че самолетът пътува, а 18:30 ч. да бъдем на малък частен терминал. Посланикът на България в ОАЕ Иван Йорданов лично ни посрещна, интересуваше се дали сме добре, условията бяха перфектни, имаше храна, напитки и всичко, което ни е нужно. В 20:30 ч. дойде самолетът, а след 40 минути ни настаниха вътре. Полетът беше 6 часа, преминахме през Оман, Саудитска Арабия, Египет, Гърция и си дойдохме в София. Излетяхме в 20:50 ч. Местата бяха точно изчислени за пътниците и всички се бяха явили“, разказа Пламена.

Голямото притеснение на сънародниците ни било свързано с това дали ще успеят да напуснат въздушното пространство на конфликта, защото много други самолети се връщали обратно заради ракети в небето. За щастие, полетът минал благополучно и в 2:20 ч. самолетът кацнал в София. 20 минути по-късно пристигнал и самолетът с български туристи от Дубай, които държавата ни също евакуира.

„Изключително съм впечатлена от това, което направи нашата държава! Не очаквах толкова скоро да ни прибере. Почти няма други държави, които да са успели да организират евакуационни полети. Изумена съм“, споделя търновката.

По думите й в момента се чувства щастлива и благодарна от факта, че е успяла да преживее едно ужасно събитие по възможно най-благоприятния начин и вече си е вкъщи.

Галина ГЕОРГИЕВА