Велико Търново е сред трите области с най-много енергийно бедни домакинства

Велико Търново, София и Разград са водещи сред областите с най-високи енергийни разходи и затруднени домакинства, показва Националната карта на енергийната уязвимост на българските семейства, разработена от WWF България и Института за икономически изследвани при БАН.

Според изследването без помощ за подобряване на енергийната ефективност на домовете трудно семействата, които от тези три области са най-уязвими, биха се справили с енергийната бедност.

Националната карта на енергийната уязвимост за първи път събира на едно официални данни от институциите не само за броя на уязвими лица на национално ниво, а и специфичните нужди на семействата по региони и области. Отчетено е техните доходи, състоянието на сградите, в които живеят, и необходимото им количество енергия за отопление и охлаждане според климатичните условия. Данните са от НСИ и Агенцията за социално подпомагане, като анализът показва и какви инвестиции са необходими за въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

България е най-засегнатата от енергийна бедност държава в ЕС. По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие около 1,8 млн. души у нас (около 30% от населението) са под линията на бедност. Това са приблизително 900 000 домакинства. За сравнение, на ниво ЕС около 11% от населението е засегнато от проблема. Въпреки тази статистика България изостава в разработването на качествени политики. Проблем е, че Социалният план за климата разчита на изпълнение на мерки изцяло от институциите на фона на недостатъчен административен капацитет.

Това повишава риска уязвими хора да останат без подкрепа.

Определянето на Велико Търново, София и Разград като най-уязвими области се базира на анализ на нуждите на домакинствата по 11 индекса, сред които водещи са социалната уязвимост (коефициент на безработица, дял на домакинствата с доход под линията на бедност и др.); енергийната бедност (дял на домакинствата в жилище с течащ покрив, с влага, с мухъл по стени, покрив или под, както и изпитващи затруднение с изплащането на сметките за комунални услуги); енергийните нужди (необходимо количество енергия за отопление/охлаждане, дял на домакинствата без мерки за енергийна ефективност и др. В тези три области има най-много уязвими домакинства и по трите подиндекса.

Това увеличава риска те да бъдат най-силно засегнати от въвеждането на новата европейска схема за търговия с емисии (СТЕ 2), която от януари 2028 г. ще обхване сградния сектор и автомобилния транспорт. Чрез нея доставчиците на горива ще заплащат за емисиите на парникови газове, генерирани при изгарянето на газ, дърва, въглища, бензин и др., което вероятно ще доведе до поскъпване на горивата за отопление, а те са най-често използвани именно в тези региони.

Ана РАЙКОВСКА