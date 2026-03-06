Във Великотърновска област се търсят инженери, учители, лекари и медицински сестри

Данните от мащабно проучване бяха представени от проф.Цанко Стефанов от Областна администрация на форум на СРС „Подкрепа“

По отношение на специалисти с квалификация по професии, изискващи правоспособност и висше образование най-търсени във Великотърновска област са машинни инженери, учители, лекари и медицински сестри.

Търсят се и работници без специална квалификация за събиране и сортиране на отпадъци и за услуги на улицата. Това обяви проф.Цанко Стефанов, Директор на Дирекция АКРРДС към Областна администрация-Велико Търново на международен семинар „Светът на труда във времена на радикална промяна-синдикални приоритети за социален напредък“, организиран от СРС „Подкрепа“. На събитието присъстваха Росица Димитрова, Директор на Дирекция „Социални политики, здравеопазване и транспорт“ към Община Велико Търново и Розалина Стефанова, Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ във Велико Търново.

Проф.Стефанов представи пред присъстващите експерти от над 30 европейски държани, мащабно проучване, проведено на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.

В изпълнение на законовите и нормативни регламенти, от Комисията по заетостта и Областния управител на област Велико Търново, в качеството им на регионален орган по заетостта, са осъществени необходимите организационни и координационни дейности.

„Данните от анкетата сочат, че 12.5% от запитаните работодатели в област Велико Търново ще търсят персонал през следващото полугодие. През настоящата година 100 % от тях, които смятат да освободят персонал, очакват да го направят поради намаляване на обема на продажбите, производството, услугите.

Работодателите заявяват, че възнамеряват да наемат специалисти с квалификация по следните професии: оператор в хранително-вкусовата промишленост, работник в дървообработването, заварчик, икономист, касиер, строител, готвач, помощник в строителството, работник по транспортна техника, техник по транспортна техника“, съобщи проф.Стефанов.

Той допълни, че 84.8% от анкетираните работодатели срещат затруднение при намиране на работна сила за заявените потребности.

Според 56.7 % от тях най-проблемна е липсата на достатъчна квалификация и образование на кандидатите.

При проучването е установено, че има „глад“ за икономисти, продавач-консултанти, заварчици, оператори в дървообработването, техници по транспортна техника, готвачи, леяри, монтьори на електронна техника, помощници в строителството, техник – технолози по експлоатация и поддържане на хладилна техника и климатици, работници в дървообработването и в хранително-вкусовата промишленост, лаборанти и обущари.

По време на форума бяха дискутирани теми, свързани със заетостта в областта на туризма, а чуждестранните участници се интересуваха какви стимули и програми се реализират на общинско и областно ниво за осигуряване на необходимите за отделните браншове кадри и как си взаимодействат местни власти, бизнес и образование.