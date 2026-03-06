Задържаха 43-годишна, пребила с дървена сопа майка си

Служители на РУ – Горна Оряховица задържаха 43-годишна от с. Върбовка за причиняване на телесна повреда на майка си.

Кървавата саморазправа се разиграла на 5 март следобед. Минути след посегателството в РУ – Горна Оряховица е получен сигнал за намерена в кв. «Калтинец» жена в безпомощно състояние, с рана в областта на главата.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил самоличността й – 67-годишна от павликенското село Върбовка.

По информация на пострадалата по обяд същия ден е възникнала разпра с дъщеря й. По-младата жена изпаднала в ярост, грабнала дървена сопа и ударила майка си по главата.

Потърпевшата е откарана във великотърновската болница. Дъщеря й е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА