Завръщане в миналото! Заводът за пресови машини „Емил Попов“ изнасял продукция за цял свят

„Борба“ продължава да припомня забравени факти и събития отпреди десетилетия в рубриката „Завръщане в миналото“. Преди близо 50 години Заводът за ковашко-пресови машини „Емил Попов“ във Велико Търново е бил сред водещите предприятия в региона.

В края на 70-те години заводът става единствен в системата на СИВ, който е произвеждал металоогъващи машини. Продукцията бързо става популярна в цял свят. Машините се продават масово в Германската демократична република, Полша, Чехословакия и в далечните Виетнам и Куба.

Само за 1978 г. е осъществен ръст на продукцията с 30%, което станало възможно с внедряване на нови технологии и оптимизация на работния процес. През следващите години обемът се увеличава почти двойно, създават се нови производствени площадки.

Това нарежда завода на първо място в системата на ДСО „Заводи за металорежещи машини“. Наред с това предприятието осъществява солидна социална политика спрямо работниците си. На година са предоставяни по 15 апартамента за трудещите се, осигурявани са и допълнителни места в детските градини за децата на служителите.

За съжаление, днес предприятието не съществува, както и много други машиностроителни заводи в региона.

Михаил МИХАЛЕВ