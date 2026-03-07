Изложба събра фрагменти от литературни произведения и илюстрации на утвърдени творци и ученици

Изложба в центъра на Велико Търново събра фрагменти от литературни произведения и илюстрации на утвърдени творци и ученици. Тя е разположена върху 18 пана пред Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и е част от проект „Приятели на словото“, включен в Културния календар на града. На откриването на изложбата присъстваха някои от авторите и децата, взели участие в проекта на Сдружение „Движение на просветителите“, както и представители на сдружението и Общината.

Всички творби на около двадесетте автори са събрани в сборник с над 200 страници, илюстрациите в който са повече от 40, разказа за БТА Мартин Карагеоргиев, част от сдружението и екипа на проекта. Картините са дело на художника Стефан Стефанов-син и ученици от Клуба по изкуства към Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“, с ръководител Йоана Манева. Участие взеха и деца от Основно училище „Христо Смирненски“ в село Самоводене, които нарисуваха рисунки, вдъхновени от произведенията в сборника. Художествен ръководител и редактор на изданието е проф. Сава Василев.

Особено място в проекта заема младото поколение,

затова на 16 март в отдел „Изкуство“ на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново ще се проведе ученически литературен салон „Приятели на словото“, каза Карагеоргиев. В него ще участват деца и младежи от 10 училища от общината, ще има четения, музикални изпълнения.

Основното събитие по проекта ще се състои на 20 март в Народно читалище „Надежда 1869“. Литературният сборник „Приятели на словото“ ще бъде публикуван на специално създаден интернет сайт.

Проектът „Приятели на словото“ е финансиран по програма „Мета-култура: Велико Търново“ за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост. Основните му цели са популяризиране на съвременната българска култура и създаване на възможности за активно участие на млади творци в културния живот на историческата и духовна столица на България.

Снимки: Николай Венков

