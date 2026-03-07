Кристиян Кънчев с две попадения за победа на „Етър ВТ2“ в Малчика

Дублиращият отбор на „Етър ВТ“ спечели с 1:3 гостуването на „Ювентус 95“ /Малчика/. Срещата от 12-ия кръг на Северозападната Трета лига премина при превъзходство на воденият от Стефан Ангелов великотърновски тим. Младите футболистите от школата на „виолетовите“ владееха инициативата през 90-те минути. Създадоха и пропуснаха още голови възможности. Кристиян Кънчев допринесе за победата с двете си попадения. Той откри резултата с глава след центриране от фаул в 28-ата минута. В 34-ата пък стреля неспасяемо от движение след центриране от дясно. В 87-ата минута Ивайло Чапкънов направи резултата категоричен. Секунди преди края Мартин Милков вкара почетния гол за домакините.