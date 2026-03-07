Обучаваха етърци на спортно хранене и прием на хранителни добавки

Лекция на тема “Спортното хранене и суплементиране” /б.р.приемането на хранителни добавки/ представи пред футболистите кондиционният треньор на “Етър ВТ” Стефан Иванов.

Бяха засегнати ключови периоди от спортното хранене, като тези преди мач или тренировка и след натоварване.

Чрез подобни инициативи треньорското ръководство се стреми да осъществява всеобхватно обучение към футболистите, както относно действията на терена, така и за важните детайли, обкръжаващи тренировъчния и състезателния процес.

Всички материали в лекцията бяха насочени към оптимизиране енергийните ресурси на състезателите с оглед тенденциите на скоростен и спринтов футбол в световен мащаб, съвпадащи със стила, налаган от треньорското ръководство.