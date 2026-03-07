събота, март 7, 2026
Последни:
Спорт

Обучаваха етърци на спортно хранене и прием на хранителни добавки

БОРБА БГ 8 четения 0 Comments

Лекция на тема “Спортното хранене и суплементиране” /б.р.приемането на хранителни добавки/ представи пред футболистите кондиционният треньор на “Етър ВТ” Стефан Иванов.

Бяха засегнати ключови периоди от спортното хранене, като тези преди мач или тренировка и след натоварване.

Чрез подобни инициативи треньорското ръководство се стреми да осъществява всеобхватно обучение към футболистите, както относно действията на терена, така и за важните детайли, обкръжаващи тренировъчния и състезателния процес.

Всички материали в лекцията бяха насочени към оптимизиране енергийните ресурси на състезателите с оглед тенденциите на скоростен и спринтов футбол в световен мащаб, съвпадащи със стила, налаган от треньорското ръководство.

Вижте още

Само точка за „Академик“ при гостуването на „Вихър“ (Славяново)

БОРБА БГ 74 четения 0

Веселин Великов и Сашо Ангелов изкараха стаж в „Партизан“ – Белград

Петко Павлов 750 четения 0

За втора поредна година „канарчетата“ станаха шампиони на „Ивайло“

БОРБА БГ 53 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *