Резултатен успех за „виолетовите“ в контролата с третодивизионния „Черноломец“ (Попово)

Победа с 4:0 записа „Етър ВТ“ в контролата срещу третодивизионния „Черноломец“ (Попово), която двата тима направиха заради почивката си в първенствата. Четирите гола бяха най-малкото, тъй като етърци играха постоянно в половината на гостите и създадоха поне дузина чисти положения. Първото попадение обаче падна чак в заключителните секунди преди почивката и бе автогол. В състава на гостите бяха бившите етърци Тихомир Кънев, Беадир Беадиров и Георги Колев

В 12-ата минута далечен удар на Атанасов бе уловен от вратаря, после Стелиян Добрев стреля до гредата, а в 16-ата минута Атанасов директно от корнер принуди вратаря да вади топката изпод гредата. Последваха няколко хубави комбинации, завършили с удари покрай гредите, както и на Мартин Николов след технично изпълнен пряк свободен удар. В 38-ата минута след центриране отляво Ушагелов опасно стреля с глава, но стражът спаси.

В самия край на полувремето Виктор Василев намери Ушагелов, който центрира остро и Наско Янков прати топката в собствената си врата – 1:0. В 55-ата минута Стефан Трайков проби отляво подаде на Тома Ушагелов, който с хубав удар удвои резултата. Две чисти възможности имаше пред младия Костадин Белалиев, като при първата след подаване на Величков ударът му срещна крака на вратаря, а при втората Белалиев находчиво отне топката и стреля от трудна позиция, но кълбото мина до левия стълб. Силен шут на Иво Марков профуча над гредата.

В 66-ата минута Кристиян Величков с премерен удар покачи на 3:0. Отново той нацели и гредата на гостите, удар на Стоянчов пък бе уловен от вратаря. Пак Величков изведе Стефан Трайков и той направи 4:0 в 74-ата минута. До края имаше още куп положения, като опасни удари на Марков и Росен Иванов бяха извадени в корнер, Георги Иванов също можеше да вкара от чудесна позиция.

„Черноломец“ имаше шанс за почетен гол в края, но Стоилов от чиста позиция стреля до гредата.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Росен Върбишки, Никола Борисов, Мартин Николов, Виктор Василев, Стелиян Добрев, Атанас Атанасов, Костадин Белалиев, Християн Цветков, Кристиян Величков, Тома Ушагелов (Александър Христов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Георги Иванов, Петър Зографов, Ивайло Марков, Росен Иванов, Стефан Трайков, Стивън Стоянчов).