Ростислав Данчев се завърна с гол и ОФК „Павликени“ нанесе първа загуба на „Академик“  

Първият мач от пролетния дял на първенството в Северозападна Трета лига донесе и първото поражение за „Академик“ (Свищов) от началото на първенството. „Студентите“ отстъпиха с 0:1 при гостуването си на ОФК „Павликени“ в среща от 12- я кръг и така интригата на върха в класирането се завърза. В същото време основният конкурент на „студентите“ – „Локомотив“ (Мездра) записа служебно 3:0 срещу ФК„Ловеч“, който се отказа от участие. Така свищовлии и мездренци в момента поделят първото място с по 31 точки. ОФК „Павликени“ е на седма позиция с 14 точки.

Заради ремонтните дейности на стадиона в Павликени, двубоят се проведе на терена в Сухиндол. Получи се равностойно първо полувреме с по една- две голови ситуации пред двете врати.

Единственото попадение в срещата падна през второто полувреме и бе дело на нападателя Ростислав Данчев, който през есенния полусезон носеше екипа на „Академик“. След срещата Данчев логично бе избран и за Играч на мача и получи традиционната бутилка вино от Община Павликени. Голът падна след хубава атака на скорост и точен завършващ удар. Свищовлии опитаха да стигнат до изравняване, но не успяха да пробият отбраната на павликенчани.