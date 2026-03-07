„Железничарите“ поведоха срещу „Хебър“, но допуснаха обрат в последните 15 минути

Горнооряховският „Локомотив“ загуби с 1:2 домакинството си на „Хебър“ (Пазарджик), въпреки че водеше до 75-ата минута. Това бе седми пореден мач на „железничарите“ без победа в първенството, като за това време натрупаха 4 загуби и 3 равенства.

Срещата започна отлично за домакините, които поведоха в 37-ата минута с попадение на новото попълнение Кевин Д’Алмейда – 1:0. В 75-ата минута обаче пазарджиклии изравниха чрез Тодор Чаворски, а малко след това „Локомотив“ остана и в намален състав заради червен картон, като преди това реферът показа на горнооряховци и 6 жълти картона. Минута по-късно последва и втори гол, дело на Георги Вълчев, който донесе трите точки на „Хебър“.

Следващата седмица е дербито между „Етър ВТ“ и „Локомотив“, като двата тима влизат с еднакъв актив от по 26 точки и почти еднаква голова разлика (23:28 за етърци и 24:29 за горнооряховци), като „болярите“ са с мач по-малко.

„Локомотив“: Венцислав Димитров, Захари Атанасов, Мариян Иванов, Дилян Георгиев, Ебенезер Симонс, Пламен Аршев, Теодор Райков, Панайот Пасков, Кевин Д`Алмейда, Георги Станимиров, Алекс Чакъров.