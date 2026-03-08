На 8 март цветята говорят вместо нас
те са начин да покажеш любов, уважение, обич и внимание.
Това се вижда на празници като 8 март, когато улиците се изпълват с хора, носещи букети. Българите обичат да подаряват и да получават цветя, казаха пред репортери на БТА управители и продавачи в столични цветарски магазини.
Вероника Паскалева, която има ателие в София, посочи, че
празничният дух се усеща още от 6–7 март.
Бащите водят малките си момчета и заедно подбират лале за мама. На 8 март всички обичат пролетните цветя. Мъжете обаче не пропускат да вземат за подарък на любимата си и вечната класика – червената роза, добави Паскалева.
Вероника допълни, че хората идват да купуват цветя не само за другите, но и за себе си – за да внесат радост в ежедневието. Тя обясни колко е важно рязаните цветя да се поддържат правилно – редовно подрязване и смяна на водата удължават живота им. Клиентите ѝ често се изненадват колко дълго издържат розите, което е показател, че работата ѝ е добре свършена.
За това, че розата си остава най-предпочитана за влюбения мъж,
разказа и Радостина Ганчева. „На 14 февруари много мъже купиха рози – те залагат на класиката или защото не познават многообразието на цветята, но винаги с един мотив – любов. Искат да покажат с цвете това, което не могат да изкажат с думи“, допълни Ганчева.
Радостина Ганчева е категорична, че българите обичат цветята и лукса.
Живяла е дълги години в Испания и споделя наблюденията си, че там няма толкова много цветарски магазини, а и испанците не притежават тази култура, която поставя цветето в центъра на празника.
„Чужденците винаги се вълнуват, когато виждат пъстротата по улиците на България около най-цветните ни празници – 8 март и Цветница. Снимат, възхищават се. Продавам на централно място в София и мога да наблюдавам колко различни сме и какво удивлява туристите“, допълни тя.
Според управители на цветарница – мъж и жена, които са в бизнеса години наред,
в България има култура на подаряване и получаване на цветя, както и на отглеждане в домовете.
„В последно време и мъжете се грижат за цветя у дома.
При нас цветето задължително присъства на радостни и тъжни поводи“, допълниха те. Продавачите разказаха и за аржентинец, който има приятелка българка от пет–шест месеца и е споделил, че много приятели са го предупредили, че в български дом не се влиза без цвете.
Има българи, които не харесват 8 март – намират го за стар, комунистически празник,
но този ден е хубаво да се празнува, защото жените с нежност и търпение отстояват всеки ден равноправието, за което години наред са се борили, казаха продавачите. Според тях няма нищо по-хубаво от това да подариш цвете в знак на уважение, любов и благодарност.
„Няма възрастова граница – мъже от пет до 85 години избират цветя за майки, баби, приятелки, жени, любими“,
каза Таня Траянова. „Половината клиенти си купуват цветя сами – жените често подаряват на себе си и на други жени като жест на любов и грижа. На улицата на 8 март почти всеки е с букет и усмивка, дори проблемите на деня се стопяват пред силата на цветето“, допълни тя.
По празниците цените на цветята се покачват драстично още от първоизточника – от складовете, и това намалява печалбата на магазините, но хората продължават да правят жеста – по-важно е самото подаряване, отколкото количеството цветя, посочи Таня Траянова.
Жените често се сравняват с цветя,
припомни клиентка на Радостина Ганчева, която купи цвете за своята майка. „Трябва да си припомняме това красиво и обичливо сравнение на 8 март, когато се колебаем дали уважават празника ни“, каза тя и допълни, че често рецитира стих на Елисавета Багряна на своята дъщеря: „Всички цвете ме наричат, затова че ме обичат, ама аз съм си момиче – вижте колко съм голяма!“.
Вероника Паскалева, собственик на ателие “Вероника”. Снимка: Валерия Димитрова/БТА
БТА