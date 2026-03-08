На 8 март цветята говорят вместо нас

Вероника Паскалева, която има ателие в София, посочи, че

празничният дух се усеща още от 6–7 март.

Бащите водят малките си момчета и заедно подбират лале за мама. На 8 март всички обичат пролетните цветя. Мъжете обаче не пропускат да вземат за подарък на любимата си и вечната класика – червената роза, добави Паскалева.

Вероника допълни, че хората идват да купуват цветя не само за другите, но и за себе си – за да внесат радост в ежедневието. Тя обясни колко е важно рязаните цветя да се поддържат правилно – редовно подрязване и смяна на водата удължават живота им. Клиентите ѝ често се изненадват колко дълго издържат розите, което е показател, че работата ѝ е добре свършена.

За това, че розата си остава най-предпочитана за влюбения мъж,

разказа и Радостина Ганчева. „На 14 февруари много мъже купиха рози – те залагат на класиката или защото не познават многообразието на цветята, но винаги с един мотив – любов. Искат да покажат с цвете това, което не могат да изкажат с думи“, допълни Ганчева.

Радостина Ганчева е категорична, че българите обичат цветята и лукса.

Живяла е дълги години в Испания и споделя наблюденията си, че там няма толкова много цветарски магазини, а и испанците не притежават тази култура, която поставя цветето в центъра на празника.

„Чужденците винаги се вълнуват, когато виждат пъстротата по улиците на България около най-цветните ни празници – 8 март и Цветница. Снимат, възхищават се. Продавам на централно място в София и мога да наблюдавам колко различни сме и какво удивлява туристите“, допълни тя.

Според управители на цветарница – мъж и жена, които са в бизнеса години наред,

в България има култура на подаряване и получаване на цветя, както и на отглеждане в домовете.

„В последно време и мъжете се грижат за цветя у дома.

При нас цветето задължително присъства на радостни и тъжни поводи“, допълниха те. Продавачите разказаха и за аржентинец, който има приятелка българка от пет–шест месеца и е споделил, че много приятели са го предупредили, че в български дом не се влиза без цвете.

Има българи, които не харесват 8 март – намират го за стар, комунистически празник,

но този ден е хубаво да се празнува, защото жените с нежност и търпение отстояват всеки ден равноправието, за което години наред са се борили, казаха продавачите. Според тях няма нищо по-хубаво от това да подариш цвете в знак на уважение, любов и благодарност.

„Няма възрастова граница – мъже от пет до 85 години избират цветя за майки, баби, приятелки, жени, любими“,

каза Таня Траянова. „Половината клиенти си купуват цветя сами – жените често подаряват на себе си и на други жени като жест на любов и грижа. На улицата на 8 март почти всеки е с букет и усмивка, дори проблемите на деня се стопяват пред силата на цветето“, допълни тя.

По празниците цените на цветята се покачват драстично още от първоизточника – от складовете, и това намалява печалбата на магазините, но хората продължават да правят жеста – по-важно е самото подаряване, отколкото количеството цветя, посочи Таня Траянова.

Жените често се сравняват с цветя,

припомни клиентка на Радостина Ганчева, която купи цвете за своята майка. „Трябва да си припомняме това красиво и обичливо сравнение на 8 март, когато се колебаем дали уважават празника ни“, каза тя и допълни, че често рецитира стих на Елисавета Багряна на своята дъщеря: „Всички цвете ме наричат, затова че ме обичат, ама аз съм си момиче – вижте колко съм голяма!“.

Вероника Паскалева, собственик на ателие “Вероника”. Снимка: Валерия Димитрова/БТА

БТА