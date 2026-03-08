Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ във Велико Търново отново домакинства регионалния кръг от националното състезание „Най-добър млад строител“. В старата столица пристигнаха младежи от цяла Северозападна България. В надпреварата участваха ученици и техните ръководители от гимназии от Видин, Враца, Габрово, Тетевен, Монтана, Плевен и Велико Търново.

Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката, а партньори са частни фирми и Камарата на строителите в България. В работните площадки на гимназията учениците демонстрираха умения, точност и добра екипна работа в четири състезателни дисциплини – „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“, „Облицовки и настилки“, „Зидария“ и „Сухо строителство“.

В дисциплината „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ състезателите нанесоха релефна боя и силиконова мазилка, като трябваше да изпълнят свободен декоративен елемент и покритие с латексови бои. На I място се класира Милица Николаева от ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ в Монтана. Второ място зае Милица Касабова от СУ „Отец Паисий“ в Габрово, а на трето място се класира Катрина Бековска от ПГСАГ „Никола Фичев“ в Плевен.

При „Облицовки и настилки“ задачата включваше изпълнение на 1 кв. м облицовка с фаянсови плочки, като се оценяваха точността на нивелацията, правилното разположение на плочките и качеството на фугирането. В дисциплината първо място зае Георги Димитров от СУ „Отец Паисий“, втори се класира Младен Огнянов от ПГСАГ „Ангел Попов“, а трети остана Цветомир Ангелов от ПГСАГ „Никола Фичев“.

В дисциплината „Зидария“ състезателите работеха в екип и изграждаха зид от керамични тухли, като трябваше да спазват технологичните изисквания и точните размери на конструкцията. Победител стана отборът на ПГСАГ „Ангел Попов“ в състав Венцислав Костов и Божидар Кушев. Второ място зае отборът на ПГ „Димитраки Хаджитошин“ от Враца, а трето място беше присъдено за ПГСАГ „Никола Фичев“.

В дисциплината „Сухо строителство“ участниците изграждаха конструкция по система KNAUF, демонстрирайки умения за монтаж, координация и добра организация на работния процес. Великотърновският отбор, представен от Цветелин Пенчев и Цветомир Златев, спечели I място, втори се класира отборът от Враца, а трето място заеха участниците от ПГТ „Васил Левски“ във Видин.

Представянето на състезателите бе оценявано от комисии, в които участваха представители на фирмите партньори на състезанието и Камарата на архитектите в България – организации, които традиционно подкрепят развитието на професионалното образование и насърчават младите специалисти в строителния бранш.

В рамките на състезанието бе присъдена и отборната награда, която тази година бе спечелена от ПГСАГ „Ангел Попов“. Второ място делят два отбора – ПГ „Димитраки Хаджитошин“ и ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“.

„Пожелаваме успех на всички класирани ученици и достойно представяне на предстоящия национален финал на състезанието „Най-добър млад строител“, който ще се проведе през месец април в гр. Хасково“, споделиха от великотърновското училище.

Михаил МИХАЛЕВ