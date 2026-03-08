Бърза развръзка в Пловдив, “Етър 64” реши мача до 13- ата минута

Хандбалистките на “Етър 64”, втори в класиането след редовния сезон, спечелиха убедително първата си среща от основната фаза на шампионата. Великотърновки победиха с 37:22 (25:8) тима на “Академик ПУ”. При гостуването в Пловдив воденият от Маги Христова тим дръпна с 10:1 след 13 минути игра и до голяма степен предреши мача, а в края на първото полувреме резултатът бе разгромен 25:7. През втората част срещата по-скоро се доиграваше.

Гергана Ефтимова се разписа 9 пъти за “виолетовите”, а Мелиса Еролова добави 8 гола. За “Академик ПУ” най-резултатни бяха Боговеста Йосифова и Милена Великова с по 5 попадения.

Защитаващият титлата си ХК “Бяла”, победител в редовния сезон, спечели срещу гостуващия ХК “Свиленград” с 35:31 (20:12). Възпитаничките на Виктория Жосан стартираха по-добре и поведоха с 5:1, а малко преди почивката увеличиха аванса си до 19:10.

През втората част гостенките успяха да съкратят изоставането си до 29:31, но в последните четири минути състезателките от Бяла не допуснаха да бъдат застигнати.

В класирането след първия кръг води ХК “Бяла” с 5 точки, пред “Етър 64” с 4, ХК “Свиленград” с 1 и “Академик ПУ” без актив.

Първите два отбора от основната фаза се класират за Суперфинала за титлата, а третият и четвъртият ще играят баражи за бронзовите медали.