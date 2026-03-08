Двама са кавалерите на жълтата роза за 2026 г.

Двама са тазгодишните носители на приза „Кавалер на жълтата роза“, който по традиция Зонта клуб Велико Търново връчва в навечерието на Деня на жената – 8 март. Това са клиничният психолог и председател на Българската асоциация по психоонкология Весислава Божанова и експертът от ГДБОП Велизар Иванов. Отличията им бяха връчени от председателя на Зонта клуб Велико Търново Снежана Хинова за приноса им в реализирането на инициативите на организацията.

В рамките на проектите на Зонта срещу насилието и кибернасилието двамата специалисти проведоха безвъзмездно лекции по темите сред подрастващите в част от учебните заведения във Велико Търново и Горна Оряховица.

Стилната церемония, която се проведе в хотел „Премиер“, започна с изпълнение на оперната прима Симона Кодева под акомпанимента на Росица Тарапанова. За гостите те изпълниха Summertime на Гершуин и „Отвори сърцето си“ от Бизе.

Сред официалните гости бяха областният управител Валентин Михайлов, зам.-кметът Георги Недев, началникът на АГО доц. д-р Светлозар Стойков, директорът на дирекция „Социални политики“ в Община Велико Търново Росица Димитрова, както и приятели и съмишленици от сървис организации на територията на областта.

Президентът на Зонта клуб Велико Търново Снежана Хинова запозна присъстващите не само с вече реализираните проекти, но и с предстоящите инициативи, сред които е и СТЕМ конкурсът „Идеи за по-добро бъдеще“, в който се включиха училища от цялата област.

В рамките на тържеството бе дадена и втората част в размер на 250 евро, от стипендиите на двете студентки от МУ Варна, филиал Велико Търново – Никол Василева и Стела Добромирова.

Специален гост на тържеството бе и Мариана Родер, която е една от десетте дами, получили по 10 000 долара парична премия в световния конкурс на Зонта Интернешънъл за жени – бизнес лидери. Номинираната от Зонта клуб Велико Търново дама получи грамота и парична премия в размер на 200 евро от „Ареа 05“.

Г-жа Родер е завършила в Швейцария магистратура по компютърни науки. Въпреки добрия социален статус там тя се прибира със семейството си в родния Смолян, където създава семейна фирма за производство на облекла от мериносова вълна, спазвайки високи екологични стандарти.

В края на официалната част всяка зонтианка получи по една жълта роза – символ на Зонта движението – от зам.-кмета Георги Недев.