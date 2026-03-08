Езерата по света са застрашени от нашествие на едри животни

От хипопотами в Колумбия до каймани в Китай, изследователи в Берлин са идентифицирали общо 93 вида „мегафауна“ сред сладководните животни, въведени извън естествения им ареал, които увреждат крехките екосистеми на новата си среда.

Това представлява почти половината (43 процента) от всички 216 вида с тегло 30 килограма или повече, установени в проучването, съобщи Институтът за сладководна екология и вътрешни риболовни ресурси „Лайбниц“ (IGB). Резултатите са публикувани в научното списание One Earth.

Според екипа

такива въвеждания засягат 142 страни и региони на всички континенти с изключение на Антарктида.

Най-голям брой въведени видове сладководна мегафауна има в Съединените щати – 52. Следват Китай с 28, Канада с 23, Русия с 19 и Белгия с 18. Германия е непосредствено след тях със 17 инвазивни вида.

За разлика от по-дребните животни, които често попадат в нови води незабелязано – например чрез корпусите на кораби или чрез пренасяне от птици – големите видове обикновено се въвеждат умишлено, често заради предполагаеми икономически ползи.

Проучването показва, че от 59-те неместни големи сладководни животни, за които са документирани ползи, 26 имат и отрицателно въздействие – почти половината. Това се отнася най-вече за едри видове риби като шаран, сьомга и сом.

Като пример учените посочват нилския костур (Lates niloticus) в африканското езеро Виктория, където видът е въведен през 60-те години на миналия век с цел да подпомогне местната риболовна индустрия.

Вместо това бързото разпространение на хищника, който може да достигне тегло до 200 килограма, е довело до унищожаване на популациите от местни риби. Много рибари са загубили препитанието си, а според изследователите хроничното недохранване сред децата и майките в околните общности се е увеличило.

Шаранът е сред изкуствено въвежданите видове, чието безконтролно размножаване застрашава екосистемите на езерата. Снимка: AP Photo/Koji Sasahara, File

БТА