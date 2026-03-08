Феновете на “Етър” с шествие преди дербито с “Локомотив” (Г. Оряховица)

“Виолетовите” фенове готвят горямо шествие от центъра на Велико Търново до стадион “Ивайло” непосредствено преди дербито “Етър” – “Локомотив” (Г. Оряховица) следващата събота.

“Готвим ви нещо голямо! Обявяваме Виолетово шествие преди мача с “Локомотив”!!!

Каним всички виолетови фенове да се включат в шествието преди дербито на Севера, организирано от ,,Фен Клуб Етър”! Събираме се на 14 март точно в 12:00 ч. на паметника ,,Майка България” право в сърцето на Старата столица, където с мощни песни и летящи знамена поемаме по централните улици на Търновград и акустираме на Митичния, за да подкрепим славния Болярски тим в двубоя на годината!

Изминаха доста години от последния поход, в който се включиха стотици! Нека тази година бъде отново фурор и напомним на всички наши съграждани, че Велико Търново има само един отбор и той се казва “Етър”!

Организацията е на високо ниво, придружена с всички разрешителни. Очакваме всички Боляри да се включат и заедно да заявим нашата обща позиция: ,,С “Етър” докрай!” Елате да запеем дружно всички!”, обявиха от агитката.