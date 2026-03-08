Михаил Михалев ще води листата на БСП във В. Търново

ОПИТНИЯТ ЖУРНАЛИСТ МИХАИЛ МИХАЛЕВ ОГЛАВИ ЛИСТАТА НА КОАЛИЦИЯ „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Той бе излъчен за водач на червените в 4 МИР на заседание на Националният съвет на столетницата в събота.

„По волята на НС на БСП бях избран за водач на листата на “БСП – Обединена левица” в област Велико Търново. Това е голяма отговорност, която задължава! Тръгвам на път, но няма да вървя сам, защото имам всички вас!”, коментира Михаил Михалев.

39-годишният социалист е областен председател на БСП- Велико Търново. Той е общински съветник, журналист с над 20 години опит в различни медии, пиар и преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Завършил е „Политическа журналистика“ и педагогика.

Галина ГЕОРГИЕВА