Поделено надмощие и логично равенство между „Янтра“ (П. Тръмбеш) и „Левски-2007“

Без голове 0:0 завършиха отборите на „Янтра“ (П. Тръмбеш) и гостуващия му „Левски-2007“от град Левски. Срещата от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига се игра на терена „Трифон Иванов“ във В. Търново заради ремонт на стадиона в Полски Тръмбеш.

Стана хубав мач, в който критични моменти имаше и пред двете врати. Ивайло Раденцов и Асен Русинов уцелиха по веднъж гредите на вратата на „Янтра“ през първото полувреме. След почивката гостите отново направиха пропуск. Тръмбешчани, държаха по- трайно топката и също имаха своите шансове. В последните секунди Явор Генчев можеше да им донесе победата, но пропусна с глава от непосредстване близост. В крайна сметка равенството бе логичен изход от двубоя.

Тръмбешчани са шести в класирането с 16 точки, в следващия кръг гостуват на последния „Ювентус“ (Малчика).