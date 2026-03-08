Служители на полицията и пожарната в област Велико Търново почетоха загиналите си колеги с едноминутно мълчание

С едноминутно мълчание и пуснати светлини на автомобилите във всички районни управления и служби на полицията и пожарната в област Велико Търново бе отбелязан Международният ден за възпоминание на загиналите служители при изпълнение на служебния им дълг, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

Кампанията е на Интерпол, а идеята на инициативата – да се акцентира върху мъжете и жените в униформа, напомняйки, че зад всяка значка стои човек, семейство и живот, посветен на защитата на другите. Професията на полицая и пожарникаря е една от малкото, в които решението да защитиш другия може да струва живота ти, допълниха от полицията.

В този ден държави от всички континенти осветяват световни емблематични обекти в синьо, създавайки непрекъсната глобална светлинна верига, следваща движението на слънцето по света като знак на професионална световна солидарност. България се включва в кампанията на Интерпол заедно с около 100 други страни в знак на солидарност със световната полицейска общност. У нас на 6-и и 7 март Националният дворец на културата в София е част от глобалната синя вълна.