Велико Търново ще е домакин на първия международен фестивал на побратимените му градове

Международен фестивал на побратимените градове на Велико Търново ще се проведе за първи път в старата столица на България от 21 до 23 март. Това съобщиха от Националната секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF) в България, които организират събитието заедно с Община Велико Търново.

Фестивалът ще събере фолклорни ансамбли и културни представители от градове – побратими на Велико Търново

и има за цел да насърчи културния обмен, приятелството и сътрудничеството между различни държави чрез богатството на традиционната музика, танци и сценично изкуство. В програмата на събитието са включени гала концерт с участието на всички състави в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ на 21 март, дефиле в парк „Марно поле“ и концерт на сцената пред Общината на 22 март, които са част от празничната програма на града.

Във фестивала ще участват Танцова група „Budapest Dance Art Studio (BTS)“ от Будапеща, Унгария – район Зугло (XIV район), Народен танцов театър „Барви“ от Полтава, Украйна, Фолклорен танцов ансамбъл на община Османгази в Бурса, Турция. Сред участниците ще са още Академичен фолклорен ансамбъл „Оро“ от Ниш, Сърбия, Фолклорен ансамбъл „Илинден“ от Битоля, Република Северна Македония и Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ от Велико Търново.

Инициативите се осъществяват по проекта на Община Велико Търново „Мета-култура: Велико Търново“,

по процедура чрез директно предоставяне на средства „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез инструмента „Следващо поколение ЕС“ (NextGenerationEU), в рамките на Компонент „Социално включване“, Инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.

БТА припомня, че на 28 февруари над 150 хореографи, ръководители на 89 фолклорни ансамбли, специалисти и организатори на фестивали се събраха на среща семинар във Велико Търново.