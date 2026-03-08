Юношите на хандбалния “Локомотив” вдигнаха Купата на България, среброто остана за “Етър- 64”

16-годишните юноши на “Локомотив” (Горна Оряховица) спечелиха Купата на България по хандбал. На финала, в оспорван мач, “железничарите” победиха връстниците си от “Етър-64” с 28:25 и триумфираха с отличието.

Четири отбора спориха за призовите места на финалите в Бяла. В първия поруфинал “Локомотив” удари “Чардафон” (Габрово) с 31:21 (16:7). В другия полуфинал юношите на “Етър-64” също бяха убедителни и елиминираха ЦСКА с 26:21 (13:8).

Така днес на финала се изправиха великотърновци срещу горнооряховци. До почивката “железничарите” имаха само гол аванс – 12:11, а през втората част удържаха преднината и я доведоха до крайното 28:25. В мача за 3-4 място “Чардафон” би ЦСКА с 39:20 (19:12). Теодор Георгиев от “Локомотив” бе обявен за най-добър вратар в турнира, а съотборникът му Кристиян Тодоров взе приза за най-добър защитник. Максим Иванов от “Етър-64” пък получи наградата за най-полезен състезател. Голмайстор стана Виктор Цвятков от “Чардафон”.