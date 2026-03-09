102 км общински пътища се очаква да бъдат ремонтирани до 2028 г.

102 км общински пътища трябва да бъдат ремонтирани до няколко години, съобщи кметът община Велико Търново Даниел Панов. По думите му в момента те се проектират и има одобрено финансиране.

Някои от тях чакат за ремонт повече от 30 години. Става въпрос за Ресен – Хотница – Момин сбор, Балван – Емен – Вишовград, Буковец – Керека, Килифарево – Нацовци – Големаните, пътя за Велчево след Присово, Ветринци – Пушево – Шемшево и локални отклонения към селата и махалите в Прохода на републиката.

През 2025 г. започна основен ремонт на пътя Дичин – Русаля, а този на пътя Ресен – Никюп ще започне до броени дни. Предстои ремонт на пътя Шереметя – Драгижево и пътя Дебелец – Плаково.

„Велико Търново е от общините, които показват, че дори без достъп до Програмата за развитие на селските райони малките населени места не са лишени от европейски средства“, сподели Даниел Панов.

Екип „Борба“