Събраха 4681 евро за лечението на младеж на автосъстезания на полигона край Беляковец

По инициатива на собственика на автошкола „Шофьор“ ЕООД Красимир Йорданов и със съдействието на областния управител Валентин Михайлов, на полигона край с. Беляковец се проведе дрифт за любители на високите скорости.

Адреналиновото състезание се състоя на 8 март, като бе организирано и премина под зоркия контрол на множество институции – Областна администрация, ОДМВР, РДПБЗН, Спешна помощ.

 

„Състезанието беше контролирано и безопасно за автопилотите и зрителите. Включиха се девет автомобила и два мотоциклета. Освен това събитието бе с благотворителна цел в помощ на 19-годишния Николай Тончев, пострадал при тежка катастрофа“, обясни Красимир Йорданов.

По време на проявата бяха събрани 4681 евро, които са дарени за лечението на младежа.

 


Областният управител Валентин Михайлов поясни, че Областна администрация е собственик на полигона, а Красимир Йорданов с автошкола „Шофьор“ ЕООД е наемател на обекта. След като наел полигона, се погрижил да бъде почистен и съживен и той вече се използва както за учебни цели за подготовка на млади шофьори, така и за провеждане на контролирани състезания.

„Целта ни е да изведем младежите и любителите на високите скорости от пътя, за да не застрашават собствения си живот, както и здравето и живота на останалите участници в движението по трасетата, но и да се намали шумът в града.

 

Красимир Йорданов обясни, че тези състезания ще се организират периодично. Следващата проява ще е Car Meet за тунинговани автомобили от цялата страна и ще се проведе на 28 март.

