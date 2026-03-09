Баба Небие навърши 100 години, има и прапраправнук

Дни преди 8 осми март най-новият столетник в община Павликени – Набие Ахмедова, отпразнува вековния си юбилей. Край семейното огнище в с. Недан се събраха четири поколения наследници, приятели и съседи.

В Деня на жената бе поздравена и от кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов. Той й пожела да има късмета още дълги години да радва своите хора. И още – да се грижи за цветето, което й подари, докато листата му опрат тавана.

Богато е родословното дърво на Небие. Със съпруга й Яша имат пет деца, 11 внуци, 16 правнуци, 11 праправнуци и дори един прапраправнук.

Подарък поднесе и кметът на с. Недан Георги Георгиев.

Много разкази споделиха роднините на Небие. Тя била много веща в шиенето на юргани за чеиз. От цялата околия хората нея търсели да направи юрганите им, защото нейните били най-хубави. Слагала истинска вълна и умело ушивала фигурките на лицевата страна, а понякога юрганът заемал пода на цялата стая.

„Слушах тези спомени и си мислех, че в живота на хора като баба Небие е събрана историята на цял един век – с труд, грижа за семейството и много обич.

Баба Небие е пример за силата на българската жена – тиха, работлива и всеотдайна. Нека здравето и доброто настроение да бъдат нейни верни спътници още дълги години, а домът й в Недан винаги да бъде пълен с деца, смях и топлина“, сподели инж. Манолов след срещата си със столетницата.

Ана РАЙКОВСКА