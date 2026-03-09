Бъдещи дизайнери ще мерят сили в националната надпревара „Млади таланти в модата“

Учениците от Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново и тази година успешно се класираха за участие в престижния национален конкурс „Млади таланти в модата“, организиран от Министерството на образованието и науката.

Той ще се проведе от 15 до 17 април 2026 г. в София, където млади дизайнери и модни творци от професионални гимназии от цяла България ще покажат своите умения в няколко категории. Възпитаниците на великотърновското училище ще се съревновават в „Модно ревю“, „Художествена скица“ и „Сръчни ръце“.

Състезанието има за цел да даде на учениците възможност да демонстрират усвоените си знания и умения в областта на модния дизайн, да развият творческото си мислене и да се срещнат със свои връстници от други училища.

„Пожелаваме им много успех и вдъхновение в предстоящите финали, които ще съберат млади таланти и професионалисти от модната индустрия“, споделиха от Професионалната гимназия по моден дизайн в старата столица.

Преди няколко години училището спечели и национална титла в състезанието, а учениците от Велико Търново получиха заслужено признание в цялата страна.

Михаил МИХАЛЕВ