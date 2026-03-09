Без вода и днес! Ето къде…

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на напорен водопровод, днес 09.03.2026 г. (Понеделник) от 09:00ч. до 15:00ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Недан, общ. Павликени.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 09.03.2026 г. (Понеделник) от 09:00ч. до 12:00ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “3-та” № 6, с. Долна Липница, общ. Павликени.