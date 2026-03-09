Безапелационни „Болярчета“ спечелиха международния турнир в Сандански

Родените през 2017 година състезатели от детския отбор на СК „Болярчета“ спечелиха международния футболен турнир International Youth Tournament Pirin Football Cup. В Сандански великотърновските таланти безапелационно грабнаха златните медали с пет от пет възможни победи. Възпитаниците на Кирил Бориков започнаха в груповата фаза с 15:1 срещу„Левски Валтата“, след което надиграха македонския ФК „Форца“ /Скопие/ с 5:2, а в последния си мач затвърдиха лидерската позиция в групата с 2:0 срещу ФК „Парк“ /Скопие/. Първото място ги прати в златният поток на турнира и на полуфинала се изправиха срещу ЦСКА /София/. След оспорван двубой се стигна до рулетката на дузпите, отредила 4:3 за малките „болярчета“. Така пред Максим Стефанов, Теодор Ябанджиев, Стефан Бенков, Пламен Пройнов, Тихомир Тихомиров, Димитър Колев, Максим Бондарев и Мартин Василев остана едно препятствие до златните медали. Там седяха момчетата от софийската школа ДИТ. Здравият сблъсък премина с обрати и завърши със заслужена победа с 4:3 за „Болярчета“. Така децата от старата столица се пребориха за купата в конкуренцията общо на 15 отбора.

„Държа децата да разберат какво е отбор и че всеки трябва да се раздава за него, получи се! Винаги им го казвам, че на гърба им има мото, което гласи: „Печелим ако заслужим, губим ако заслужим, но никога не се предаваме!“, коментира Крил Борисов.