Чуждите фирми от туристическия бранш впечатлени от домакинството на Велико Търново на етапа от Giro d’Italia

Успешно бе участието на „Царевград Търнов” на най-голямото туристическо изложение в света – ITB Berlin.

На 60-ото юбилейно издание от 3 до 5 март в немската столица 5601 участници от 166 държави и над 97 000 посетители от туристическия бизнес посетиха сградите на Messe Berlin.

Велико Търново също бе част от изложението с брандиран рекламно-информационен деск като част от впечатляващия национален щанд, който тази година бе с площ от 650 кв. м и чрез модерна визия и дигитални елементи пресъздаде богатството на българската природа и културно-историческо наследство. Най-атрактивната част от щанда беше мултимедийното пространство за срещи и снимки, посветено изцяло на АМР „Царевец”, което предизвика интереса на стотици посетители.

Направен е контакт с туроператори от Германия и България, които изпълняват групови посещения в старата столица и са готови да работят с „Царевград Търнов”.

Силен интерес сред фирми от бранша предизвика едно от най-популярните спортни събития в Европа – Giro d’Italia, което тази година ще стартира в България и в един от етапите ще завърши именно във Велико Търново.

Управителят на общинската туристическа агенция Борислав Йорданов разговаря с българския посланик г-н Григор Порожанов и туристическия ни аташе Тихомир Патарински относно предстоящото издание на МТИ „Културен туризъм” за потенциалното организиране на немски журналистически тур, който да посети старата столица и да отрази събитието.

Ана РАЙКОВСКА