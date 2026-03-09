Данните на енергото сочат по-ниски сметки за февруари, фирмите ще платят 30% по-малко
Анализът на данните на „ЕНЕРГО-ПРО“ при фактурирането на бизнес клиентите на дружеството показва очаквано намаление на разходите за електроенергия за изминалия отчетен период за месец февруари.
Основните фактори за това са по-ниското потребление на електроенергия, което по предварителни оценки намалява с около 8%, както и значителният спад в среднопретеглената цена на електроенергията на Българската независима енергийна борса, която се понижава с 35%.
В резултат на посочените данни и влиянието им върху крайната цена се очаква средната сметка на бизнес клиентите да бъде по-ниска с приблизително 30% спрямо предходния отчетен период през януари.
Посочените стойности са осреднени, като отделните сметки могат да се различават спрямо отчетеното индивидуално потребление на всяка компания.