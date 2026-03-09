Деликатеси, танци, кудо, оригами и сувенири подготвят за Празника на японската култура

26 издание на Празника на японската култура подготвят във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието е насрочено за 14 март и ще се проведе от 12.00 часа в аулата на учебното заведение.

Празникът се организира от специалност „Японистика“ и е традиционна среща между българската и японската култура, която всяка година привлича студенти, преподаватели и гости, интересуващи се от Япония, нейните традиции, изкуство и съвременна култура. Специални гости на празника ще бъдат посланикът на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми и културният аташе Мураки Кенто.

Програмата включва музикални изпълнения, танци, презентации и демонстрации, свързани с японската култура. Сред акцентите са изпълнение на песента Stay with me на Мики Мацубара, презентация за японските ястия и деликатеси, традиционният танц Сенбондзакура, демонстрация на бойното изкуство кудо, представяне на техниката шибори и презентация за изкуството на японските йероглифи. В програмата са включени още танцови изпълнения, аниме куиз и представяне на възможностите за изучаване на японски език във Великотърновския университет.

Във фоайето на аулата и в пространството около нея ще бъдат разположени работни щандове, на които посетителите ще могат да се запознаят отблизо с традиционни японски занимания и занаяти.

Те включват демонстрации на оригами, калиграфия, обличане на юката, както и щандове с японска храна, ръчно изработени аксесоари и сувенири.

„Двадесет и шестият празник на японската култура е част от дългогодишната традиция на Великотърновския университет да популяризира японския език и култура в България и да създава пространство за културен обмен между двете държави“, споделиха от учебното заведение.

Снимка: ВТУ