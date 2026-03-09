Детска градина „Осми март“ в Павликени отбеляза своя 75-и рожден ден

Празнично украсена, ДГ „Осми март” в Павликени отбеляза тържествено своя 75-годишен юбилей, уважен и от кмета инж. Емануил Манолов.

Гостите бяха посрещнати с хляб и сол от усмихнати дечица, облечени в народни носии, те пък дойдоха с подаръци.

„През всички тези десетилетия оттук са тръгнали по своя житейски път стотици павликенски деца. Днес много от тях са родители, а някои вече водят и своите внуци в детската градина. Това е най-красивото доказателство, че Детска градина „Осми март“ е не просто институция, а истинска част от живота на нашия град”, каза в приветствието си кметът.

Детската градина е мястото, където се изграждат първите навици, първите знания и първите стъпки към бъдещето. Несъмнено ярко място сред тях има ДГ „Осми март“. В последните 6-7 години, след като беше променен методът на финансиране на детските градини и те получиха делегирани бюджети, ръководството съумя да извърши редица подобрения в материалната база. То обаче залага и на кандидатстването с проекти и вече могат да се похвалят с резултатите от няколко от тях – за активно приобщаване в системата на училищното и предучилищното образование, както и за повече извънкласни дейности и групи по интереси.

Именно в ДГ „Осми март“ беше завършен първият от поредицата ремонти, чрез които Община Павликени обновява сградите на детски градини и училища. От 2012 г. сградата грее след основен ремонт. Скоро след това беше обновен и дворът със средства от програма „Красива България“ и общинския бюджет.

Инж. Манолов искрено благодари на директора Магдалена Алексиева и всички учители, възпитатели и служители.

„Вашата работа изисква не само професионализъм, но и огромно старание и преданост към децата. Всеки ден вие дарявате на децата внимание, търпение и грижа. Благодарение на вас те растат уверени, любознателни и щастливи”, обърна се към тях той.

ДГ „Осми март” посрещна много мили гости, а децата бяха подготвили увлекателна програма, за да покажат какво са научили в нея.

Ана Райковска