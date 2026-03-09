понеделник, март 9, 2026
Домашни лекарски посещения организират от търновската болница и платформата i-Health

Галина Георгиева

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СТАРТИРАТ ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ОТ ЛЕКАР В СТАРАТА СТОЛИЦА.

Услугата се предлага от платформата i-Health и МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Консултациите може да се заявяват през whatsApp: +359 89 453 1553.

Лекар може да посети пациента на адрес – дом, офис или хотел във Велико Търново, когато посещението в медицински център или болница е затруднено, съобщават от областната клиника.

Домашното посещение включва общомедицински преглед, ЕКГ, преслушване на бял дроб и сърце, измерване на кръвно налягане, пулсоксиметрия, поставяне на мускулни и подкожни инжекции, издаване на рецепти при необходимост. Възможна е и онлайн консултация с лекар преди и след визитата на адрес.

Работното време на Call Center на платформата i-Health е от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 ч. Домашните посещения от лекар се извършват от понеделник до петък до 20:00 ч., а в събота и неделя – до 17:00 ч.

Платформата е посветена на осигуряването на здравна помощ на пациенти и техните семейства, улесняваща достъпа на български и чуждестранни граждани до лечебни заведения и лаборатории и др.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

