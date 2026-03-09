Имотният пазар във Велико Търново е в капана на високите цени, диктуват купувачите

Дали водени от мотива, че жилищата ще поскъпнат с приемането на еврото, или от чисто практични нужди да си извадят парите „от дюшека” и да ги вкарат в имоти, пазарът беше много активен докъм средата на миналата година.

Който искаше да купи, го направи. Треската като че ли отмина и от края на миналата и началото на 2026 г. се усеща успокояване, смята Тодор Тодоров, собственик на агенция за недвижими имоти.

Според него сега се намираме в процес на промяна, т. е. купувачите станаха по-спокойни, по-внимателни и по-бавно вземащи решения, за разлика от последните 3 – 4 години. „Те сравняват повече, правят по-задълбочена преценка дали цената е изгодна, или не, както и самата инвестиция. Продавачите обаче са свикнали на комфорт на ръст на имоти всяка година, и то за период от 5 години. Смятат, че това ще продължи вечно, което не е така. Ситуацията в момента е следната: купувачите изчакват или се пазарят повече за намаляване на цената, продавачите не се съгласяват и сме на етап, в който цените не падат, но пада броят на сделките. Или накратко, купувачите диктуват пазара, но това все още е тайна за продавачите. Ще го разберат в следващите 6 – 8 месеца. От комфорта на високите цени сега сме в капана им”, обобщава Тодор Тодоров.

Цените на жилищата ново строителство в старата столица, вървейки от периферията към центъра, стартират от 1150 – 1200 евро и стигат до 1600 евро на квадратен метър.

„Апартаменти в малки бутикови сгради се продаваха и за 1900 евро на кв. м в края на миналата година, което беше най-високата цена на зелено. Пазарът във Велико Търново за ново строителство показа, че реагира на цени 1300 – 1350 евро на кв. метър. Над тях става дума за малки бутикови кооперации с високо изпълнение и качество, локация и удобства. Но масовият пазар във Велико Търново върви над 1350 евро на кв. м”, категоричен е брокерът.

Най-скъпите жилища в момента, а и от години, са в двете топлокации – района около парк „Дружба” (Скалния венец) и около стадиона. Те са предпочитани от повечето търновци, но терените там вече са презастроени и уплътнени и вариантите за ново строителство стават все по-малко. Което задвижва цените на вторичния пазар. Най-масово в момента се строи между кварталите „Бузлуджа” и „Зона Б”, там цените варират от 1150 до 1250 евро на кв. метър. Напълно е продаден още преди 8 – 10 месеца на зелено на цени от 1500 евро блокът до стадиона, чийто терен бе собственост на футболния треньор Георги Василев.

Тенденцията е във Велико Търново да продължи да се строи, ще продължат и покупките на жилища, но вече не от спекулативен характер и инвестиция, а от чисто житейски мотиви.

„Който иска да купи имот, за да живее в него дългосрочно, не се замисля и го прави. Със сигурност този имот след 10 – 15 години ще бъде по-скъп. Но ако купува сега с цел инвестиция, трябва много внимателно да си сметне с молива приходи, разходи и бъдещи ползи, защото има риск да сгреши”, продължава анализа си Тодор Тодоров.

Апартаментите, които бяха предмет на сделки с цел инвестиция, все още не са излезли на пазара, но това се очаква и тогава картината коренно ще се промени, защото ще се увеличи предлагането. Това ще задържи цените, а в някои случаи и ще ги намали, зависи от качеството на имота.

При селските къщи предлагането винаги е било по-малко, отколкото търсенето, защото не се строи с такива темпове.

„Тенденцията хората да живеят на село, а да работят в града, започна през 2020 т. и тя продължава. Предпочитани са реновирани къщи или новопостроени, защото не им се занимава с ремонти. Това важи все повече и за апартаментите. Но като че ли търсенето все още надвишава предлагането на извънградските имоти, в села, които са инфраструктурно уредени и са в радиус до 20 км от Велико Търново. В по-далечните цените драстично са по-ниски”, коментира брокерът.

Положителното в пазара на имоти е, че все още банките предлагат добри условия за кредитиране с атрактивни лихви от по 2,5%, които са по-ниски от процента на инфлацията. Именно ипотечните кредити са основен двигател на имотния пазар, държат го жив и го предпазват от резки сривове.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката и Михаил Михалев