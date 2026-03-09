На 9 март 1961 г. кучето Чернушка успешно се завръща на Земята на борда на „Восток“

Тестът е генерална репетиция преди историческия първи полет на човек в Космоса, осъществен от Юрий Гагарин само месец по-късно на 12 април. Успехът с Чернушка доказва, че корабът „Восток“ е безопасен за биологични видове, а системите са изправни и работят правилно.

Подготовката в СССР за изпращане на човек в Космоса започва през 50-те години на 20-и век с научно-експериментален проект, който цели да провери дали жив организъм може да оцелее при изстрелване, гравитационно налягане при излизане от атмосферния слой, безтегловност и завръщане на Земята.

За нуждите на биологичния експеримент учените избират бездомни кучета от женски пол, считайки че са по-издръжливи на глад, студ и стрес в сравнение с породистите животни. През 1957 г. кучето Лайка става първото живо същество в орбита, но загива няколко часа след старта от прегряване. През 1960 г. Белка и Стрелка са първите, които обикалят Земята и се завръщат живи, което окончателно потвърждава безопасността на кораба за човек.

За успешната мисия на кораба „Восток“ с кучето Чернушка на борда четем в бюлетините на БТА „Международна информация“ и Международна информация – Служебен“:

Скоро човек ще полети в Космоса

Москва, 9 март 1961 г. /БТА/ Нова радостна вест облетя днес съветската земя. Изстрелян е и успешно е върнат на Земята четвърти кораб-спътник с куче и други биологични обекти на борда. Още една стъпка е направена по гигантската стълба към Космоса, по която съветската наука се придвижва неотклонно, но планомерно, със строго научна програма.

Поразява отново огромното тегло на кораба – 4 700 кг. без последната степен на ракетата-носител, с 137 кг. повече от третия кораб и 160 кг. повече от първия, пуснат на 15 май 1960 г. С помощта на първия кораб-спътник беше усъвършенствано пускането и отделянето на херметическа кабина, способна да осигури нормално съществуване на жив организъм при космически полет. Вторият кораб беше истинска физиологическа лаборатория, „летящ зоопарк“. В него пътешестваха представители на различни животински и растителни видове, които благополучно се върнаха на земята. С третия и четвъртия бяха продължени опитите за усъвършенстване на конструкциите на корабите и биологическите изследвания. Първите данни от върнатия днес на Земята четвърти кораб-спътник показват, че кучето Чернушка се чувства нормално.

Новото, което прави впечатление е, че корабът е изстрелян и върнат в един и същ ден. При това кацането е станало в предварително определен район на Съветския съюз. А този факт говори за изключителна точност на изчисленията, за изумителния напредък на Съветския съюз в тази област. На всеки става ясно, че не е далеч денят, когато в звездното небе над нашата планета ще полети човек. И никой вече не се съмнява, че този пръв космонавт ще бъде съветски гражданин.

***

Академик Черниговски за полета на четвъртия кораб-спътник

Ленинград, 9 март 1961 г. /ТАСС/ Във връзка с изстрелването на четвърти космически кораб-спътник акад. Черниговски заяви пред кореспондент на ТАСС: „Скоро ще дойде времето, когато към космическите простори ще се устреми първият междупланетен кораб с човек на борда.“

Академик Черниговски, който е директор на Института по физиология на Съветската академия на науките отбеляза, че опитът с нова летяща комплексна научна лаборатория е изключително ценен от гледна точка на физиологията. Данните, получени от четвъртия космически кораб, ще позволят на учените да направят изводи по много неясни още въпроси, подчерта Черниговски. Знанията на медиците и биолозите за Космоса, получените сведения от полета на Лайка, Белка, Стрелка и други животни сега значително се попълниха.

***

Съветски учени за новия космически експеримент

Москва, 10 март 1961 г. /БТА/ Характерна черта на космическите изследвания в Съветския съюз, е заявил професор Василий Парин в беседа с кореспондент на вестник „Комсомолская правда“, е строгата плановост и последователност.

Създаването на втория и четвъртия кораби-спътници, които се върнаха благополучно на Земята, а също голямото „жизнено пространство“ в тях, дадоха възможност да се премине към качествено нов етап в развитието на космическата биология и медицина – е отбелязал проф. Парин.

Въз основа на направените вече опити с кучетата Лайка, Белка, Стрелка и Чернушка, е заявил той, ние можем да твърдим, че безтегловността не е опасна за човека в Космоса.

От направените опити учените получават също интересни данни за въздействието на необикновените дразнители, като резкият шум на ракетните двигатели, вибрацията на корпуса на кораба и претоварването върху живия организъм.

Отговаряйки на въпроса защо в Съветския съюз се използват предимно кучета като експериментални животни, проф. Парин изтъква, че тези животни много бързо свикват с експериментатора и тяхното доверие към човека е безгранично. Те са спокойни и при най-сложните опити.

Маймуните, макар и да са на по-високо стъпало на развитие, не задоволяват изследователите, поради своята малка способност да се приспособяват към експеримента. Те са неспокойни и с лесно възбудима нервна система.

Ние сме на прага на космическите полети, е казал в заключение проф. Парин. Човек ще се отправи в първото си пътешествие около Земята едва тогава, когато бъдем уверени в благополучния изход и когато горните слоеве на атмосферата бъдат подробно изследвани.

Всеки нов експеримент, е казал пред кореспондент на в. „Московска правда“ проф. Иван Майски, приближава времето, когато човек ще напусне Земята и ще се отправи в Космоса. Проф. Майски отбелязва, че досега учените нямат единно мнение за въздействието на безтегловността върху живия организъм, неясно е също какви точно претоварвания може да понесе човешкият организъм при излитането и кацането на космическия кораб, важни проблеми са проблемите за храненето на пътника, осигуряването на удобства в кабината и други. Учените изследват също как живите организми понасят космическите лъчи, как полетът влияе върху наследствеността. Ще бъде най-внимателно проучено потомството на „Чернушка“. В заключение проф. Майски отбелязва, че учените се надяват да получат много интересни данни от четвъртия кораб-спътник.

Съветската наука, която реално обоснова възможността за полет на живи същества в космическото пространство и осигури връщането на кораба-спътник в точно определен район, е дълбоко уверена, че първият космонавт ще бъде съветски човек – заявява Хачатур Кощоянц, член на Арменската академия на науките. В статия във вестник „Правда“ той пише, че четвъртият кораб-спътник е имал за задача да провери сложните системи за осигуряване на херметичност на кабината и на всички условия, необходими за нормалния живот на човека при неговия първи полет в космоса.

***

Москва, 10 март 1961 г. /ТАСС/ Съветските учени вече успяха да изяснят влиянието на ускорението и забавянето върху организма на висши животни. Проверени са също така мерките за предпазването им от радиацията, заяви директорът на Института по морфология на животните Григорий Хрушов.

Някои специалисти, отбеляза ученият, смятат, че изпращането в Космоса не на куче, а на маймуна може да ускори изпращането на човека в световното пространство, тъй като маймуната по своето устройство повече се приближава към човека.

Според мнението на Хрушов използването от съветските учени на куче се обяснява с това, че кучето е значително по-добре изучено и главното – маймуната има по-голяма възбудимост и за това не може да се предвиди как тя ще се държи през време на полета.

Освен това, заяви Хрушов, тъй като и кучето, и маймуната са несъзнателни същества, които не могат да регулират поведението си и в това отношение между тях няма принципна разлика.

***

Нов подвиг на съветските учени и инженери

Париж, 10 март 1961 г. /БТА/ „Не подлежи на съмнение, че първият човек в Космоса ще бъде изпратен от Съветския съюз“ – под такова заглавие парижкият буржоазен вестник „Пари жур“ съобщава на своите читатели за изстрелването на четвърти съветски кораб-спътник и връщането му на Земята в предвидения район. „Нов успех на СССР в завладяването на космоса“ – така характеризира вестникът това постижение на съветската наука. Вестникът подчертава, че усилията на съветските специалисти и учени са насочени преди всичко към подготовката на най-благоприятни условия за първия космически полет на човека.

Друг буржоазен вестник – „Паризиен либере“ пише, че този нов подвиг на съветските учени и инженери свидетелства за голямата точност на връщането на съветските изкуствени спътници в предвидения район.

„Може напълно сигурно да се смята, заявява в. „Комба, че проведените в Съветския съюз нови космически опити – изпращането на живи организми в безвъздушното пространство и благополучното им завръщане на Земята предшестват полета на човека в космоса“.

***

Списък на животните – предшественици на полета на човека в Космоса

Париж, 10 март 1961 г. /Франс прес/ Кучето Чернушка, което се върна на Земята, след като обикаля около нашата планета, беше предшествано в своя подвиг от двете кучета Белка и Стрелка. Те обикаляха близо 27 часа около Земята. Обаче нещастният предшественик на Чернушка, Белка и Стрелка беше кучето Лайка, което, изпратено на 3 ноември 1957 г. в Космоса, обикаля около Земята в продължение на една седмица и след това умря в спътник № 2… Това беше най-дългият полет в космоса, извършен досега от живо същество.

В кораба-спътник от август 1960 г., освен двете кучета бяха изпратени и много други животни и организми: два плъха, 19 бели мишки, 21 черни мишки, мухи и дори микроби. Повече от 80 други животни бяха изпратени в космоса само за да извършат полети на борда на ракети без да обикалят около Земята. Списъкът им е дълъг. Ето някои по-важни дати: май 1957 г. – съветско куче достига 212 км. височина. То се връща живо и здраво на Земята; ноември 1957 г. – случаят с кучето Лайка; 23 април 1958 г. – американците изпращат мишката „Миа“ на борда на ракета. Тя изминава 9 000 км. за 30 минути; 3 юли 1958 г. – подобен опит, извършен от американците с мишката „Ласка“; 27 август 1958 г. – две съветски кучета достигат до 452 км. височина. Тяхното завръщане става без затруднение в контейнери, поддържани от парашути; края на 1958 г. – американците изпращат животното на 1000 км. височина, но то не беше намерено; 28 май 1959 г. – американците изпращат две маймуни на 480 км. височина. Те изминават разстояние от 2 400 км. със скорост 23 хиляди километра в час. Полетът трае 15 минути, като 9 минути в състояние на безтегловност. Двете маймуни се връщат на земята живи, обаче едната от тях умира няколко дни по-късно след лека хирургическа намеса; юли 1959 г. – две съветски кучета достигат няколко стотици километра височина; 4 декември 1959 г. – маймуната „Сам“ се изкачва на 88 км височина със скорост 5760 км. в час. Полетът трае 13 минути, от които 3 минути в състояние на безтегловност. Юли 1960 г. – отново две съветски кучета и един заек достигат 208 км; 20 август 1960 г. – бяха изпратени до орбитата на Земята на борда на кораба-спътник-2 Стрелка, Белка и други животни; октомври 1960 г. – три американски мишки извършват полет от 8 000 км., изпратени от ракета, достигнала 1200 км. височина. По този начин те достигат невиждан досега рекорд; 31 януари 1961 г. – американците изпращат в капсулата Меркурий маймуната „Хам“ на 250 км. височина. Маймуната Хам е предшественик на първия полет, който американски астронавт ще извърши на борда на подобна капсула; 22 февруари 1961 г. – Франция изпраща на свой ред животно в Космоса: това е плъхът Хектор, който на борда на ракетата Вероника извършва 15-минутон полет, като достига повече от 100 км. височина; 9 март 1961 г. – връщаното на Чернушка.

Каква е ползата от този полети? Ползата е, че се подготвят бъдещите полети на човека в Космоса. Съветските, американските и френските учени проучват ефекта и последиците от тези полети върху живия организъм.