Обсъждаха възможностите за сътрудничество по програма Интеррег България-Румъния на форум във Велико Търново

Организатор на събитието е Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Среща на заинтересовани страни от трансграничния регион между България и Румъния за обсъждане на възможностите за сътрудничество в периода 2028-2034 година се проведе на 9 март във Велико Търново.

Организатор на инициативата бе Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ в качеството си на национален орган за програмите Интеррег.

Целта на регионалните дискусии с местните общности –публични администрации, държавни структури, културни институции, бизнес и неправителствени организации и други заинтересовани страни от Северен централен район бе да се запознаят с приоритетите за новия програмен период и да се включат с конкретни предложения, които биха могли да се вземат предвид в процеса на програмиране.

„Срещата във Велико Търново е изключително важна, тъй като Областният управител работи за привличане на инвестиции за региона, отчитайки конкретните нужди на общините“, каза в приветственото си слово проф.Цанко Стефанов, Директор н а Дирекция „АКРРДС“ към Областна администрация-Велико Търново.

„Подготовката на програмния период 2028-2034 година се осъществява в условията на променяща се европейска рамка за териториално развитие, която поставя силен акцент върху регионите. Очаква се програмите Интеррег да бъдат по-фокусирани и по-тясно свързани с конкретните нужди на териториите“, обясниха организаторите на срещата.

Мащабното събитие се състоя в реновираната по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 сграда на Художествената галерия „Борис Денев“ в Старата столица. Емблематичният обект е обновен по Проект „Изкуство и култура-общи трансгранични активи в подкрепа на устойчиво развитие на туризма“, който е съфинансиран от Европейския съюз. Галерията е избрана като място за провеждане на информационния форум в резултат на успешната модернизация на сградния фонд на галерията, която се е превърнала в притегателно място и център за провеждане на значими регионални, национални и международни културни събития.