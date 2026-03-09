Определиха за почистване 18 речни участъка във Великотърновска област с финансиране от 2 278 573 евро

Програмата за планово почистване на речни корита с нарушена проводимост беше гласувана на Междуведомствена комисия.

По чл. 140 от Закона за водите на 6 март тя проведе заседание под ръководството на заместник областния управител Иван Маринов в Областна администрация – Велико Търново.

Той запозна комисията с актуализираната „Програма за планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново за периода 2025 – 2027 г.”.

На работната среща бяха обсъдени и анализирани постъпилите предложения от кметовете на общини.

Програмата включва 18 речни участъка, разпределени в три планови периода, и обща стойност на средствата, необходими за финансиране в размер на 2 278 573,26 евро с ДДС.

Комисията одобри коригираните стойности на количествено-стойностните сметки за дейностите по почистване на набелязаните речни участъци.