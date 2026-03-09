Осъдиха Община В. Търново да плати над 22 000 лв. за счупен глезен на разбит тротоар

Инцидентът се случил на ул. „Цанко Церковски“ 13

ПЕШЕХОДЕЦ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В РАЗМЕР НА 22 352 ЛВ., СЛЕД КАТО СЧУПИ ГЛЕЗЕНА СИ НА РАЗБИТ ТРОТОАР В СТАРАТА СТОЛИЦА. Това реши Окръжният съд във Велико Търново, потвърждавайки постановеното от Районния.

Инцидентът е станал на ул. „Цанко Церковски“ 13, когато потърпевшият вървял към офис на банка. Спънал се в надигнати и разместени тротоарни плочки, изтласкани от корените на дърво. При нападането получил сериозна травма на крака и негов приятел го завел с такси до Спешно отделение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Няколко дни по-късно мъжът заминал за лечение в София, където му направили операция в УМБАЛ „Св. Анна“ и последвала рехабилитация в УМБАЛНС „Н. И. Пирогов“.

Според съдебно-медицинската експертиза пострадалият е получил спираловидно разместване на малкопищялната кост на десния крак и това наложило да му се поставят метални импланти. Година по-късно преминал втора хирургична интервенция за премахване на имплантите. Възстановяването продължило дълго, като при мъжа е останал двигателен дефицит в глезенната става, съпроводен с болки при физическо натоварване. Освен това травмата и лечението възпрепятствали ищеца да изпълнява работните си ангажименти.

По делото са представени медицински документи, болнични листове, както и фактури за разходи по терапията. Свидетел на инцидента разказал пред съда, че видял как пострадалият се спънал и се наранил.

Съдът приема, че тротоарът на мястото е бил в лошо състояние, което е довело до падането и травмата. Магистратите подчертават, че поддържането на тротоарите е задължение на Общината съгласно закона и тя трябва да осигурява безопасни условия за придвижване на гражданите.

В решението се посочва, че Общината не е изпълнила ангажимента си да поддържа тротоара в изправност и това бездействие е довело до травмата на мъжа.

Затова съдът разпореди Община Велико Търново да заплати на пострадалия 20 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди и още 2352 лв. за направени разходи по лечението заедно със законната лихва от датата на инцидента до окончателното изплащане на сумите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Галина ГЕОРГИЕВА