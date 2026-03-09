понеделник, март 9, 2026
Откриха историческата джамия „Ахмед ага“ с богослужение

Галина Георгиева 116 четения 0 Comments

СЛЕД МАЩАБНА КОНСЕРВАЦИЯ НАД 200-ГОДИШНАТА ДЖАМИЯ „АХМЕД АГА“ В СУХИНДОЛ ОТНОВО ПОСРЕЩА ВЯРВАЩИ.

Молитвеният дом беше открит през уикенда с богослужение и ифтар. Събитието предизвика голям интерес, а официални гости бяха софийският мюфтия Бейхан Мехмед, търновският му колега Нутфи Нутфиев, кметът Пламен Чернев, жители от Турция и много местни хора.

През 2024 г. мюсюлманското изповедание във Велико Търново успя да си върне правото на собственост над легендарната джамия. Това се случи след дълга съдебна битка с държавата, която бе иззела имота по времето на комунистическия режим.

Вярващите инвестираха много труд и средства, за да реставрират молитвения дом. Той вече разполага с приветливи битови условия и спокойна атмосфера за молитва. Присъстващите на богослужението бяха впечатлени от обновената среда и отчетоха доброто сътрудничество с местната власт.

По време на програмата Нутфи Нутфиев връчи плакет на кмета Пламен Чернев в знак на признателност и благодарност за успеха на инициативата.

В програмата за ифтар участваха над 100 души.

Джамията в Сухиндол е създадена през 1813 г. и е наименувана на своя строител Ахмед ага.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

