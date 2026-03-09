понеделник, март 9, 2026
Четвъртокласнички
ОбразованиеПавликени

Отличиха четвъртокласнички в националния конкурс „Моите детски мечти“

БОРБА БГ 36 четения 0 Comments

Четвъртокласничките Деа Димитрова и Ана-Мария Маринова от ОУ „Св. Климент Охридски“ в Павликени са отличени в националния конкурс „Моите детски мечти“.

В своите литературни произведения малките мечтателки разсъждават по въпроси, свързани с актуални за днешния забързан, динамичен и лишен от ценности свят теми. Те мечтаят за истинско приятелство и човешки взаимоотношения.

Деа Димитрова е класирана на I място в раздел поезия, а Ана-Мария Маринова е с поощрителна награда в раздел проза във възрастовата група, в която се състезават.

„Четвъртокласничките и техният ръководител Невена Пенкова знаят, че мечтите са безплатни. Вярват, че могат да променят света. И се борят, за да сбъднат всяка своя мечта“, споделят от училището.

 

