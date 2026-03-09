Планират цех за плодов оцет в Лясковско

ОБЕКТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВ ОЦЕТ ПЛАНИРАТ ДА ИЗГРАДЯТ В ЛЯСКОВСКОТО СЕЛО МЕРДАНЯ.

Инвестиционното предложение предвижда дейността да се реализира в малка производствена база в имот на собственика. За целта ще се изгради метално хале, долепено до съществуваща хладилна камера. Конструкцията ще бъде метална, с външна изолация от XPS панели и вътрешна облицовка от PVC ламперия.

Според документацията по проекта, която е подадена за съгласуване в екоинспекцията, в производствената база ще бъдат обособени няколко помещения. А именно – хладилна камера за съхранение на плодове, приемно помещение, работна зала, склад за суровини и транспортни материали, експедиционна зона и др.

Основната суровина за производство ще бъдат ябълки от овощна градина, собственост на възложителя. Те ще се доставят до обекта с товарен транспорт и ще се приемат на разтоварна рамка. Плодовете временно ще се съхраняват в хладилна камера при температурен режим между 0 и 4 градуса.

Част от плодовете ще се използват за ябълков сок.

Той ще се получава от пресни и добре узрели плодове и ще бъде предназначен за директна консумация. За осигуряване на по-дълъг срок на съхранение сокът ще преминава пастьоризация при 87 градуса. След това продуктът ще се пакетира в опаковки тип Bag in box.

Друга част от ябълките, които не са подходящи за сок, ще се употребяват за производство на ябълков оцет. Те ще бъдат нарязвани, смилани и пресовани, като първоначално ще се получава ябълково вино с алкохолно съдържание между 8 и 9%. След последваща оцетнокисела ферментация, която продължава до 15 дни, течността ще се превръща в оцет.

Предвижда се капацитетът на производство годишно да е около 36 000 литра ябълков сок и 1500 л оцет.

Базата ще работи около 120 дни за всеки 12 месеца и ще разчита на трима служители при осемчасов работен ден.

Инфраструктурата в района позволява реализацията на проекта, като водоснабдяването ще се осигурява от съществуващ водопровод, а токът – от електроразпределителната мрежа.

