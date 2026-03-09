Пощенски служители на протест – сами си купували консумативите, а от банкнотите били с бактериални инфекции

Пощенските служители, членове на КНСБ, застанаха зад гишетата във великотърновската поща половин час след началото на работния си ден заради предупредителен протест.

Те избраха 9 март – първия ден за раздаването на пенсиите, за да чуе правителството техните искания за поне 5-процентно увеличение на заплатите от 1 януари. Над 80% от пощенските служители работят на минимална заплата и вече не издържат.

В 8 часа стачкуващите излязоха пред пощата с плакати, с които настояват не само достойно заплащане, но и за по-добри условия на труд. Заедно с пощенските клонове във Велико Търново работят около 20 синдикални членове на КНСБ. Те бяха водени от Асен Василев, председател на синдикалния съвет при Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ.

„Искаме и държавата да изплати субсидиите, които ни се полагат за нормалното функциониране на „Български пощи“. Такава не е изплащана от 2024 г. Никой не ни обръща внимание, но вече не се издържа. Заплатите са минимални, а работата е много. Персоналът е застаряващ, защото млади хора не идват, пак заради ниското възнаграждение. Избрахме този ден, защото искаме да ни забележат. Надяваме се да чуят гласа ни, защото протестът е в цяла България“.

Асен Василев е главен експерт „Информационна и комуникационна техника“, работи в „Български пощи“ от 1992 г.

Рилка Борисова работи в пощата от 30 години: „Голяма мизерия е. Бях в болнични с бактериална инфекция от парите, от монетите. Отвратително е. Няма ръкавици, няма маски.

Няма и никакви материали – нито тиксо за пратките, нито химикалки, с които да пишем. Преснимаме документи или работим под индиго. И сега още кашлям, но не съм продължила болничните, защото е по време на раздаване на пенсии. А работата ни се увеличи.

На 2 февруари аз съм изпратила в банката 12 000 лв. на монети. Броила съм ги от 6 сутринта до 17 ч. вечерта. Няма смогване, а сме 4 души. Сега също е ужасно. Извадих монетите да броя и започнах пак да кашлям. Но ако не го направим днес, никой няма да ни забележи“.

Васил Тодоров, областен координатор на КНСБ за Велико Търново: „С удължителния бюджет някои сектори, които се финансират от държавата, не получиха 5-процентното увеличение, което беше предвидено за компенсиране на инфлацията. Единият от тези сектори е точно „Български пощи“. Денят е избран, за да разбере обществото колко са важни тези хора и колко недостойно е тяхното заплащане и в какви условия на труд работят.

Тази сутрин стачният съвет реши протестът да бъде по-скоро предупредителен, защото осъзнаваме какво социално напрежение предизвиква днешния ден. Никой от пощите не иска да затруднява едни от най-уязвимите групи – пенсионерите.

В областта днес протестират пощенските служители освен от община Велико Търново и тези в общините Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Елена и Полски Тръмбеш. Надявам се след днешния ден Министерствата на финансите и на транспорта да вземат адекватно решение“.

В салона работят 8 служители, но не всички протестираха. От тях се разграничиха синдикалните членове на КТ „Подкрепа“, които още в 8 часа сутринта започнаха работа.

Ана Райковска

Сн. авторката