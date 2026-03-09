Проф. д-р Калин Михайлов е носителят на литературната награда на името на Стоян Михайловски за 2026 г.

Общинският съвет в Елена със свое решение удостоява проф. д-р Калин Руменов Михайлов с литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2026 година.

Престижната награда се присъжда на творци и изследователи с принос към философско-морализаторската поезия и проза, както и към популяризирането на творчеството на бележития български писател и общественик Стоян Михайловски.

С присъждането на отличието се отдава признание за задълбочените изследвания и активната работа на проф. д-р Калин Михайлов за популяризиране на творчеството на Стоян Михайловски. Наградата ще му бъде връчена на тържествена церемония в град Елена на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Проф. д-р Калин Михайлов е литературовед, есеист и поет, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Роден е през 1966 г. в София. Завършва българска филология и френски език през 1992 г., като дипломната му работа е посветена на късното творчество на Стоян Михайловски. Специализирал е по темата „Вяра и литература“ във Фрибур, Швейцария, и в Пасау, Германия. От 2001 г. е преподавател в Софийския университет, а в периода 2012–2014 г. е лектор по български език и култура в университета на Саарланд, Германия.

Автор е на поезия, проза и литературоведски изследвания, сред които „Стихотворения“, „Тихи трипове“, „Мориак и Бернанос – два романни свята между насилието и любовта“ и „Християнство и идентичност“.

Сред значимите му трудове е и книгата „Творчеството на Стоян Михайловски в християнска перспектива“, посветена на духовно-нравствените идеи в творчеството на писателя.

Снимката на проф. д-р Калин Михайлов е дело на Пламена Бачийска