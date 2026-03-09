Събраха 4681 евро за лечението на младеж по време на контролирани автомобилни състезания на полигона край Беляковец

„Освен благотворителна целта е и да изведем любителите на високите скорости от пътя“, категорични са Областният управител Валентин Михайлов и наемателят на полигона Красимир Йорданов

По инициатива на собственика на Автошкола „Шофьор“ ЕООД Красимир Йорданов и със съдействието на Валентин Михайлов, Областен управител на област Велико Търново, на полигона край с.Беляковец се проведе дрифт за любители на високите скорости.

Адреналиновото състезание се състоя на 8 март като бе организирано и премина под зоркия контрол на множество институции- Областна администрация, ОДМВР, РДПБЗН, Спешна помощ.

„Състезанието беше контролирано и безопасно за автопилотите и зрителите. Включиха се 9 автомобила и два мотоциклета. Освен това събитието бе с благотворителна цел в помощ на 19-годишния Николай Тончев, който е пострадал при тежка катастрофа“, обясни Красимир Йорданов.

По време на проявата бяха събрани 4681 евро, които са дарени за лечението на младежа.

Областният управител Валентин Михайлов поясни, че Областна администрация е собственик на полигона, а Красимир Йорданов с Автошкола „Шофьор“ ЕООД е наемател на обекта.

След като наел полигона, се погрижил да бъде почистен и съживен и той вече се използва както за учебни цели за подготовка на млади шофьори, така и за провеждане на контролирани състезания .

„Целта ни е да изведем младежите и любителите на високите скорости от пътя, за да не застрашават собствения си живот, както и здравето и живота на останалите участници в движението по трасетата, но и да се намали шума в града.

Красимир Йорданов обясни, че тези състезания ще се организират периодично. Следващата проява ще е Car Meet за тунинговани автомобили от цялата страна и ще се проведе на 28 март.