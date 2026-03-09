Служители на „Български пощи“ излизат на протест днес

Работещите в „Български пощи“, които членуват в Синдикалната федерация на съобщенията към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), излизат на протест днес, съобщиха от пресцентъра на синдикалната организация.

В съобщението се посочва, че в 7:30 часа, когато започва работното им време, работещите в пощенските станции ще излязат пред сградите в знак на протест и няма да обслужват клиенти.

Основното им искане е да бъдат осигурени средства за минимум 5 процента увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 1 януари 2026 г. По изчисления на синдиката необходимият финансов ресурс за това е 2,42 млн. евро.

Миналата седмица от КНСБ съобщиха, че организират протестни действия в няколко града в страната в периода 9–12 март.

От синдиката допълниха, че акциите са свързани с настояване да бъде намерено законодателно решение за осигуряване на 5-процентно увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Според синдиката тези сектори не са получили ръст на възнагражденията в първия вариант на т.нар. удължителен закон.

Днес в страната ще се проведе и друг протест, организиран от КНСБ – на работниците в градския транспорт във Варна. В рамките на протестните действия се очакват още демонстрации – на работещите в градския транспорт в Русе на 10 март, в София на 11 март, както и на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ на 12 март.

БТА