Страни по света предприемат мерки за ограничаване на поскъпването на горивата

Цените на петрола се покачват, а фондовите пазари регистрират сривове заради опасенията, че ескалиращата американско-израелска война срещу Иран ще ограничи доставките на енергия и ще парализира промишлеността по целия свят. Ройтерс обобщава мерките, които правителствата предприемат или планират, за да намалят въздействието на войната върху икономиките на страните си.

Южна Корея планира таван на цените на горивата

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон заяви днес, че страната ще ограничи цените на горивата на местния пазар за първи път от почти 30 години. Страната ще търси доставки на енергия от източници, различни от Персийския залив, а при необходимост ще бъде разширена програмата за стабилизиране на пазара, която е на стойност 100 трилиона вона (67 милиарда долара), добави той.

Япония нарежда на националния петролен резерв за петрол да се подготви за изпълнение

Японското правителство нареди на органите, отговарящи за националния петролен резерв, да се подготвят за евентуално освобождаване на суров петрол, заяви вчера пред Ройтерс депутатът от опозиционния Центристки реформаторски алианс Акира Нагацума.

Подробности, като например кога ще се извърши освобождаване на количества от запасите, все още не са ясни, допълни Нагацума.

Виетнам ще премахне митата за внос на горива

Виетнам планира да премахне митата върху вноса на горива, за да гарантира доставките в условията на прекъсвания на енергийните потоци, съобщи виетнамското правителство. Мярката се очаква да продължи до края на април.

Индонезия ще увеличи субсидиите за горива

Индонезия ще увеличи сумата в държавния бюджет, заделена за субсидии за горива, съобщи днес министърът на финансите на страната Сри Муляни Индравати.

В момента Индонезия е заделила 381,3 трилиона рупии (22,5 милиарда долара) за енергийни субсидии и за компенсации на държавната компания „Пертамина“ (Pertamina) и енергоразпределителната компания Пи Ел Ен (PLN) за усилията им да поддържат цените на някои горива и електроенергията на достъпни нива.

Индонезия, най-големият производител на палмово масло в света, може да възроди плана си за пускане на пазара на B50 – смес от 50 процента биодизел на базата на палмово масло и също толкова конвенционален дизел, заяви представител на министерството на енергетиката.

Китай призовава рафинериите да спрат износа на горива

Китай е призовал местните рафинерии да спрат сключването на нови договори за износ на горива и да се опитат да отменят вече потвърдени доставки, съобщиха пред Ройтерс източници.

Насоките не се отнасят за договори за керосин за международни полети, бункерно гориво или доставките за Хонконг и Макао, добавиха източниците.

Бангладеш затваря университетите и рационализира количествата гориво

Бангладеш ще затвори всички университети от днес, като част от спешните мерки на правителството за икономии на електроенергия и гориво.

В петък Бангладеш, която разчита на внос за 95 процента от енергийните си нужди, наложи дневни ограничения върху продажбите на гориво след паника и презапасяване сред населението.

БТА