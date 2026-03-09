Строители работиха извънредно, за да решат дългогодишен проблем с наводнения

Текущият съботен контрол, осъществен от зам.-кмета на Горна Оряховица инж. Анелия Христова, потвърди бързите темпове, с които се работи по ремонта на горнооряховските улици.

Изграждането на голямата канализационна шахта при кръстовището на ул. „В. Левски“ върви отлично и само за 4 дена тя е почти готова. Работата не спира и в почивните дни, мястото е обезопасено и няма затруднения в придвижването. С новата канализация ще бъде решен дългогодишният проблем на живущите на „П. Р. Славейков“, чиито мазета се пълнят с отходни води при всеки силен дъжд. В отсечката вече е подменен и водопроводът, следващата седмица е ред на пътната част – нов асфалт заедно с бордюри и тротоари.

Фирмата, която изгражда водопровода и канализацията, ще продължи да полага подземните комуникации от тази нова шахта по ул. „П. Р. Славейков“ в посока ул. „Юрий Гагарин“.