Цирковата площадка във Велико Търново била определена за жилищна зона, но й променили статута

Цирковата площадка във Велико Търново била определена преди години за жилищна зона, но предназначението й било променено, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов.

По думите му там е трябвало да бъдат изградени блокове, но днес перспективата за голямото пространство е друга.

„Искам да припомня някои факти – това пространство преди много години е било отредено за застрояване на жилищни блокове. През 2014 г. го поискахме от държавата и след като беше деактувано, ние му сменихме предназначението, каквото беше и желанието на хората“, сподели Даниел Панов.

Днес там предстои да бъде изграден парк „Шуша“ с финансиране от Азербайджан. Има издадено строително разрешение и проект, който предвижда алеи и озеленяване. В парка ще бъде изграден и паметник на азербайджански поет.

„Хубаво е, когато влизаме от София във Велико Търново, в тази зона да има парк.

Защото има и по-красив облик. Най-важното е, че имаме две идеи къде да преместим цирковата площадка за такива мероприятия и циркове, които гостуват във Велико Търново. Искам да подчертая, че тази зона не се превърна в жилищен квартал, каквито са били намеренията на моите предшественици“, каза още Даниел Панов.

По думите му новият парк ще бъде използван от живущите в кварталите „Колю Фичето“, „Бузлуджа“ и „Зона Б“.

