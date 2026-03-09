Учители се обучаваха за иновативни подходи в турския град Мерсин

Учители от Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени взеха участие в обучителен курс в турския град Мерсин. Срещата се проведе по „Еразъм +“.

В рамките на петдневното обучение участниците се запознаха с актуални теми, свързани със съвременни образователни практики и развитието на педагогическите специалисти. Обучението включваше дигитални инструменти за иновативно и съвместно преподаване, меки умения за силни учители и позитивна училищна среда и иновативни подходи за ефективно управление на класната стая.

Обучението включваше разнообразни дейности – презентации, дискусии, работа в екипи и практически задачи, които насърчиха обмена на опит и идеи между участниците. Като част от програмата бяха организирани посещения в професионални училища в градовете Мерсин и Адана, където участниците се запознаха с организацията на учебния процес.

Михаил МИХАЛЕВ