понеделник, март 9, 2026
Укрепиха щъркелово гнездо на покрива на селско училище

Галина Георгиева 66 четения 0 Comments

ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО БЕШЕ УКРЕПЕНО ПРИ ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ, В КОЯТО СЕ ВКЛЮЧИХА ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА.

То се намира на покрива на ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене, а стабилизирането му се случи в края на миналата седмица.

От школото потърсили за помощ ЗК „Сила 95“ – Самоводене, и РДПБЗН – Велико Търново, и веднага получили подкрепа за облагородяването на дома на птиците.

За целта е използван специализиран противопожарен автомобил, а инициативата се реализира пред погледите на малчуганите, които се обучават в училището. Така освен добро дело към защитените птици учениците получиха и нагледен пример за отговорност и грижа към безгласните обитатели на планетата.

„С нетърпение и вълнение очакваме първите му обитатели!“, споделят от школото.

Галина ГЕОРГИЕВА

